Dode bij steekpartij in Hoofddorp

Het incident vond rond 21.00 uur plaats bij een geldautomaat bij winkelcentrum Toolenberg. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar overleed aan de gevolgen van de steekpartij.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van steekpartij.

Bij het steekincident op wc Toolenburg in Hoofddorp is helaas een man overleden. De politie doet onderzoek. Familie opgevangen door politie. Twee verdachten in zwart gekleed gevlucht. Vandoor idrv Dirk Vd Broek.

Bel bij aantreffen 112 of met ander info bel 0900-8844. Later meer.