Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag CAF 11 ontvangen compensatie

De ouders waarbij kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet of teruggevorderd in de CAF 11-zaak, krijgen vandaag bericht over welke compensatie zij in ieder geval van de Belastingdienst/Toeslagen ontvangen. Dit bedrag is berekend op basis van de tot nu toe beschikbare informatie. Het geld staat rond 20 december bij hen op de rekening. Dat meldt staatssecretaris Snel van Financiën in een brief die vandaag bij de getroffen ouders wordt bezorgd. De Tweede Kamer is hierover vandaag geïnformeerd.

In totaal ontvangen ruim 300 ouders een brief; ongeveer 90% van hen krijgen compensatie. Ruim 200 ouders krijgen een bedrag tot 20.000 euro, ruim 70 ouders een bedrag daarboven met als hoogste bedrag 66.000 euro. Dat bedrag is gebaseerd op de compensatieregeling zoals voorgesteld door de Adviescommissie uitvoering toeslagen.

In zijn brief aan de ouders die compensatie ontvangen biedt staatssecretaris Snel opnieuw zijn excuses aan voor de moeilijke omstandigheden waarin de door CAF 11 getroffen ouders zijn gebracht en voor het onterechte stempel van fraudeur. “Een geldbedrag kan nooit alles goedmaken. Het onrecht dat deze ouders is aangedaan en het gevoel van machteloosheid waar ze zo lang mee hebben rondlopen, kan ik helaas op geen enkele manier wegnemen. Dat besef ik ten zeerste.”

Berekening eerste deel compensatie

Omdat de ouders al lang in onzekerheid zitten, krijgen zij het nu berekende bedrag zo snel mogelijk. Om de volledige tegemoetkoming te kunnen vaststellen, is meer informatie nodig. Bijvoorbeeld of zij juridische bijstand hebben gehad of te maken hebben gehad met kosten voor dwanginvordering, waarvoor ze ook worden gecompenseerd.

De berekening die de ouders nu ontvangen, is nog niet definitief. De staatssecretaris benadrukt dat het uiteindelijke compensatiebedrag alleen hoger kan uitvallen, en in geen geval minder wordt dan het nu genoemde bedrag. Begin 2020 ontvangen de getroffen ouders de definitieve compensatiebeschikking. Daar kunnen zij op dat moment nog formeel bezwaar tegen maken.

Voor ouders die naar aanleiding van de brieven van vandaag en de berekeningen die erin staan nog vragen hebben, is een apart telefoonnummer beschikbaar. Zij kunnen via dit telefoonnummer ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

De afgelopen vrijdag ingestelde commissie van onafhankelijke deskundigen oordeelde bij een resterende groep van ruim 20 ouders dat zij geen recht hebben op compensatie. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat er geen kinderopvang is genoten. Zij hebben hiervoor ook een brief ontvangen.

Op korte termijn komen er ook aanbevelingen van de Adviescommissie uitvoering toeslagen voor de andere ouders in de overige CAF-zaken. Ook zij zullen op dezelfde wijze worden gecompenseerd als blijkt dat hen eenzelfde onrecht is aangedaan. Daarnaast komt de Auditdienst Rijk nog met zijn onderzoek naar de andere CAF-zaken.

Einde aan alles-of-niets-aanpak

Toeslagen gaat vanaf 1 januari 2020 anders om met ouders die de kosten van de kinderopvangtoeslag nog niet volledig hebben betaald. Hoeveel geld zij dan nog moeten betalen zal voortaan proportioneel worden vastgesteld, in plaats van de huidige alles-of-niets-aanpak. In de Kamerbrief wordt uit een rekenvoorbeeld duidelijk dat bijvoorbeeld kan betekenen dat een schuld van 450 euro overblijft in plaats van een schuld van 9.000 euro.

Om voor alle getroffen ouders zorgvuldig en snel herstel mogelijk te maken, komt er een nieuwe projectorganisatie. Hier kan door de inzet van honderden nieuwe mensen substantieel meer capaciteit ingezet worden op de afwikkeling van zaken uit het verleden.

In de Kamerbrief geeft de staatssecretaris verder aan dat de manier waarop dossiers kinderopvangtoeslagen vorige week aan ouders zijn verstrekt, niet goed is gegaan. Deze ouders hebben vele vragen, die met hoe de dossiers zijn verstrekt nu nog niet zijn beantwoord. Daarom worden de ouders persoonlijk benaderd en indien gewenst volgt een persoonlijk gesprek met Toeslagen om vragen te beantwoorden. Dit zal ook gebeuren bij de 150 andere dossieraanvragen. Ook leidinggevenden binnen Toeslagen zullen deelnemen aan deze gesprekken.