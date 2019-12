Jonge vissers stuiten op stoffelijk overschot

Afgelopen zondagmiddag is aan de Schalkwijkerstraat in het water van het Spaarne het stoffelijk overschot aangetroffen van een 31-jarige Haarlemmer. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Geen misdrijf

'Het lichaam is met behulp van politieduikers geborgen. Na politie onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf', aldus de politie. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld en wordt bijgestaan door familie-agenten. Aan de melders van het lichaam, drie tiener jongens die wilden gaan vissen, is slachtofferhulp aangeboden.