Boeren houden verrassingsactie en blokkeren Binnenhof met tractoren

Dinsdagavond zijn tientallen boeren met hun tractoren naar Den haag gereden en hebben het Binnenhof geblokkeerd. De boeren doen dit in reactie op de stikstofwet die vanavond door de Eerste Kamer wordt aangenomen.

Geen bestorming Parlement

Het gaat om boeren uit Zuid-Holland. Ze hebben volgens de NOS aangegeven dat ze 'willen laten zien dat ze er zijn' en hebben aangekondigd dat ze vanavond ook weer zullen vertrekken. Agenten zijn met de boeren in gesprek.

Boeren woensdag bij demonstratie bouwers

De boeren wilden woensdag bij ruim 40 distributiecentra van supermarkten actie gaan voeren maar de rechter heeft dinsdag in een kort geding aangegeven dat de boeren wel actie mogen voeren maar de distributiecentra niet mogen blokkeren. De verwachting is nu dat de boeren zich woensdag zullen aansluiten bij de bouwers die in Den Haag willen gaan demonstreren.

Update 22.00 uur

De boeren zijn even voor 22.00 uur weer vertrokken.