In heel Nederland acties van boeren en bouwers, al paar honderd boeren op mediapark

Er zijn al boeren bekeurd omdat ze met hun trekker op de snelweg reden, wat officieel niet mag. De politie laat weten ze niet allemaal te kunnen bekeuren, omdat de tractoren geen kenteken hebben. Dit meldt het NOS Radio 1 Journaal.

Hilversum

De politie heeft vanochtend een groep protesterende boeren en bouwers van de A9 afgehaald. Deze groep blokkeert nu de poorten van Tata Steel. Op het Mediapark in Hilversum hebben zich inmiddels al een paar honderd boeren verzameld. Volgens burgemeester Pieter Broertjes zit de stad inmmiddels helemaal op slot. Hij raadt mensen af naar Hilversum te komen. Ook per trein is Hilversum moeilijk te bereiken, omdat er minder treinen rijden tussen Hilversum en Weesp door een kapotte spoorbrug.

Op last van de politie is het provinciehuis in Arnhem gesloten. Inmiddels rijden er ook boeren met tractoren op de A4 richting Den Haag. Op het Malieveld staan tientallen tractoren. De boeren moeten zich van de politie verplaatsen naar de Koekamp.

Acties in Brabant

In Brabant hebben boeren op verschillende plekken distributiekcentra geblokkeerd. Onder andere van de Jumbo en Albert Heijn. Er waren ook demonstraties bij de Amercentrale in Geertruidenberg en afvalverwerker ATM Moerdijk. Dit meldt Omroep Brabant.

In Den Bosch proberen boeren een afzetting van de politie en de ME te omzeilen. Enkele toegangswegen tot het centrum zijn afgezet. Boeren proberen nu via een omweg alsnog het centrum te bereiken. En rond 12.00 uur zijn de boeren het Stadhuisplein in Eindhoven opgereden.

Zware avondspits

Rijkswaterstaat meldt op de website dat ze rekening houden met een zware avondspits. Er wordt vooral veel hinder verwacht rond de grote steden in de Randstad, Hilversum en Groningen.