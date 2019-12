3FM 2019 Serious Request: Mensenhandel zichtbaar maken

Met 3FM Serious Request: The Lifeline komen 3FM en het Rode Kruis dit jaar in actie voor slachtoffers van mensenhandel. 'Slachtoffers zijn onderworpen aan arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. De wereldwijd 25 miljoen slachtoffers hebben te maken met dwang, geweld en misleiding', zo heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag bekendgemaakt.