Lichaam drenkeling Noordzee geïdentificeerd als van vermiste migrante

Het op 18 augustus geborgen stoffelijk overschot van een vrouw, op ruim dertig mijl van de kust van IJmuiden, is geïdentificeerd als dat van Mitra Mehrad, een 31-jarige psychologe uit Iran. 'Identificatie vond plaats op basis van een match met het DNA van de vader van het slachtoffer in Iran', zo heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

DNA-streng

Het slachtoffer verdronk op vrijdag 9 augustus voor de kust van het Engelse Kent toen ze met een klein bootje met twintig personen aan boord in zwaar weer raakte. Drie personen, waaronder de Iraanse vrouw raakten te water. Twee van hen konden worden gered maar de vrouw verdween onder water. Aan boord van het bootje bevonden zich allemaal Iraniërs en Afghanen die vanuit Duinkerken de oversteek waagden naar Engeland.

Zekerheid

Op 18 augustus meldde de bemanning van een wachtschip bij een windmolenpark op de Noordzee aan de Kustwacht, dat ze het levenloze lichaam van een drenkeling hadden geborgen. De KNRM is vervolgens naar het schip gevaren en heeft het lichaam naar IJmuiden gebracht. De Maritieme Politie van de Landelijke Eenheid stelde vervolgens een onderzoek in naar de identiteit van de drenkeling.

Vermoeden

De politie vermoedde dat het geborgen lichaam het stoffelijk overschot van de verdwenen Mitra Mehrad was maar 100 procent zekerheid was er niet. Die is er pas bij een volledige match op DNA, vingerafdrukken of gebitsstatus. Met hulp van een Engelse BBC-journalist kwam de Nederlandse politie in contact met een Iraniër in Engeland die de vader van de Mitra Mehrad kende.

Wangslijmvlies

Via deze weg werd de vader in contact gebracht met de Nederlandse ambassade in Teheran en hij gaf daar eind november zijn wangslijmvlies af voor een DNA-vergelijkingsonderzoek. Onderzoek bij het NFI in Nederland gaf uiteindelijk half december duidelijkheid. Het DNA-materiaal van de vader van Mitra Mehrad in Nederland matchte met het DNA van de Noordzee-drenkeling. De familie van het slachtoffer in Iran is inmiddels op de hoogte gebracht. Het is nog niet duidelijk wat met haar lichaam gaat gebeuren.

Mensensmokkel

Naar aanleiding van het tragische ongeval startten de Engelse en de Franse politie gezamenlijk een onderzoek naar de mensensmokkelaars die de boot geleverd zouden hebben. In oktober zijn in het kader van dit onderzoek al vier verdachten aangehouden. Een man met de Iraanse nationaliteit in Engeland en twee Afghanen en een Nederlander in Frankrijk. Woensdag 18 december veroordeelde een Franse rechter de Nederlander tot drie jaar celstraf en een Afghaanse man tot zes jaar cel voor mensensmokkel.