Hagenaar chanteerde 14 vrouwen met naaktbeelden

Schadevergoeding

'Ook moet hij van het OM zijn veertien slachtoffers – stuk voor stuk jonge vrouwen - ruim 50.000 euro aan schadevergoeding betalen', aldus het OM. De Hagenaar wordt verdacht van negen gevallen van sextortion, chantage met naaktbeelden, en vijf pogingen daartoe. Ook zou hij twee van de veertien slachtoffers tegen hun zin tot seks hebben gedwongen. De een drie keer en de ander één keer. Anders zou hij de pikante beelden die hij van hen had, verspreiden. Al deze feiten dateren uit 2018.

Datingsite

Zijn werkwijze was telkens dezelfde. Via een datingsite bouwde hij een leuk contact op met jonge vrouwen, verspreid over het land. Dat contact werd op een gegeven moment erotisch van aard waarbij hij om pikante beelden vroeg. Zodra de vrouwen die hadden verzonden, kwamen die foto’s via social media accounts onder een andere naam bij de slachtoffers terug.

Dreigement

Met daarbij de bedreiging dat als de jonge vrouwen niet deden wat de verzender wilde, de beelden naar buiten zou worden gebracht. Dat dreigement zette de afzender kracht bij met allerlei persoonlijke informatie over de slachtoffers. De ene keer vroeg de afzender om meer erotische beelden, de andere keer om geld. En soms vroeg de verdachte om het geld bij hem thuis af te geven. Dat leidde volgens het OM bij twee slachtoffers tot een nog traumatischer ervaring, namelijk gedwongen seks ofwel verkrachting. De zaak kwam aan het rollen toen een van de verkrachtingsslachtoffers de volgende dag naar de politie stapte.

Onaannemelijk

De verdachte bekent de sextortion gedeeltelijk. Alleen waren het er zoveel dat hij de details niet meer zegt te weten. Van de verkrachtingen beweert hij dat het om vrijwillige seks ging. Het OM vindt dat compleet onaannemelijk. Want waarom zou je als jonge vrouw vrijwillige seks willen hebben met een man die jou aantoonbaar chanteert? Bovendien verklaren de slachtoffers consistent en authentiek, terwijl de verdachte last heeft van een selectief geheugen.

Toerekeningsvatbaar

De psycholoog en psychiater vinden de verdachte volledig toerekeningsvatbaar. De officier van justitie noemde hem op zitting berekenend, doelgericht en agressief: “Hij heeft de jonge vrouwen schaamteloos gechanteerd, geld en seks geëist en ze daarbij veel angst aangejaagd”. De officier van justitie eiste zeven jaar cel tegen de Hagenaar. Ook vindt zij dat hij zijn slachtoffers ruim 50.000 euro aan schadevergoeding moet betalen. De uitspraak is over twee weken.