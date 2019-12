Vijf verdachten 'groepsverkrachting 's-Hertogenbosch' toch weer vast

De raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant heeft vrijdagmiddag beslist dat vijf verdachten in de zaak die het Openbaar Ministerie aanduidt als ‘groepsverkrachtingszaak ’s-Hertogenbosch’ weer in voorlopige hechtenis komen. Dit meldt de rechtbank Oost-Brabant vrijdag.

Voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen

Volgens de raadkamer is er voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen om vijf van de zes verdachten weer vast te zetten. Voor een van de verdachten geldt dat niet; hij blijft op vrije voeten.

Hoger beroep

De verdachten in deze zaak werden onlangs aangehouden. De officier van justitie vroeg op 9 december om 6 verdachten in bewaring te stellen. De rechter-commissaris oordeelde dat er op dat moment geen juridische argumenten waren om ze vast te houden. Daartegen ging de officier van justitie in hoger beroep. De raadkamer behandelde het beroep van de officier van justitie om de verdachten 14 dagen in hechtenis te nemen op 18 december. Vandaag oordeelde de raadkamer over dit beroep.