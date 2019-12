Laatste uitzending van Pauw trekt meer kijkers door grote storing bij RTL zenders

Het is op dit moment nog onbekend wat de oorzaak was bij de grote verstoring bij de zenders van RTL. Zenders als RTL 4, 5, 7 en 8 gingen in storing vlak voor het begin van de allerlaatste presentatie van Jeroen met het actualiteitenprogramma Pauw. Op Twitter schrijven veel mensen dat het niet ondenkbaar is dat de RTL-zenders met opzet werden verstoord om Jeroen Pauw zijn laatste uitzending veel kijkers te gunnen. Rond 23.30 uur kwamen de zenders van RTL weer terug op de buis.