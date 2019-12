Wie sloeg man ernstig hoofdletsel op de Vlaardingerdijk?

Hij had even daarvoor ruzie gehad met een man. Het is nog onduidelijk wie de klap(pen) uitdeelde, maar de verdachte liet het slachtoffer na de mishandeling bewusteloos achter.

In het ziekenhuis bleek de ernst van de verwondingen. De man heeft een schedelbreuk en verschillende interne bloedingen in zijn hoofd. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis waar ze gespecialiseerd zijn in hoofdletsel.

Er is al met veel getuigen gesproken, maar niemand kon of wilde vertellen wie de mishandeling op zijn geweten heeft. Heeft u meer informatie die kan helpen bij het onderzoek? Heeft u beelden van het incident en nog geen contact met de politie? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. U kunt uw informatie ook anoniem kwijt: bel dan M. 0800-7000.