In Noord-Holland rukt de brandweer het vaakst uit

Vooral de nachten in december en februari zijn druk voor brandweerlieden. Dit en meer blijkt uit onderzoek van beslist.nl, op basis van data van de Brandweer, Instituut Fysieke Veiligheid en het CBS.

Regio’s met meeste brand-incidenten

Brandweerlieden uit Noord-Holland moeten, met een gemiddelde van 57,5 brandincidenten per 10.000 inwoners, jaarlijks relatief het vaakst op pad. Ook brandweerkorpsen in Zuid-Holland (54,7), Limburg (52,7) en Zeeland (48,9 incidenten per 10.000 inwoners) worden vaak opgeroepen.

Donkere maanden drukst

Het laatste kwartaal is doorgaans de drukste periode van het jaar voor de brandweer. Tijdens deze periode wordt de brandweer maandelijks zo’n 10.500 keer opgeroepen voor een brandincident.

Oorzaken hiervan zijn onder meer dat de open haard weer aan gaat (schoorsteenbranden), vuurwerk en brandstichting in de aanloop naar Oudjaarsdag (vuurwerk) en een toename in het gebruik van elektrische apparatuur (kortsluiting).

Fatale branden

Fatale branden, waarbij minimaal één dodelijk slachtoffer valt, vonden de afgelopen vijf jaar vooral plaats in februari (gemiddeld 4,4 incidenten). Het meeste risico loopt men tussen 2:00 en 6:00 uur (19,9%) op een maandag (17,1%)

Roken is met 28% de meest voorkomende oorzaak van fatale branden. Kortsluiting (18%) zorgt ook nog vaak fatale brand. Tot slot ontstaan fatale branden relatief vaak tijdens koken (15%).