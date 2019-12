Man aangehouden voor mishandeling vrouw

Agenten gingen direct op de melding af. De verdachte was er toen al vandoor, maar in de woning vonden ze een vuurwapen. Agenten zijn vervolgens extra alert op zoek gegaan naar de Rotterdammer die ze later in zijn auto signaleerden. Ze namen geen enkel risico en met de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten hebben ze de verdachte met getrokken wapens uit zijn auto gepraat en aangehouden.

Aan het begin van de avond ontving de politie een melding van een 28-jarige vrouw uit Rotterdam. Haar vriend zou haar zojuist thuis hebben mishandeld. Omdat in de woning een vuurwapen werd aangetroffen, waren de agenten, die op zoek gingen naar de man, extra alert.

Eerder deze maand kreeg dezelfde man een locatieverbod opgelegd. Toen bleek dat hij dat had overtreden én dat hij bekend was met vuurwapens, kwamen verschillende politie-eenheden in actie. Rond 2.30 uur zagen agenten de verdachte in een voertuig rijden in de Spaanse Polder. Als er mogelijk een vuurwapen in het spel is, nemen agenten geen enkel risico. Dat deden ze nu dus ook niet en volgde een speciale procedure Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV). Zo werd een veilige omgeving voor iedereen gecreëerd. De verdachte werd aangehouden aan de Schuttevaerweg en zit vast. Er werd geen vuurwapen aangetroffen.

Onderzoek

Het wapen is in beslag genomen. De politie stelt verder onderzoek in naar de omstandigheden van het geweld en eventuele strafbare feiten. De officier van justitie beslist of de man wordt voorgeleid bij de rechter of naar huis mag met een dagvaarding.

Aan het slachtoffer is hulp aan geboden via Veilig Thuis.