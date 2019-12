Drie gewonden na eenzijdig ongeval

Drie mensen zijn in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 december rond 00.30 uur op de Backer en Ruebweg gewond geraakt na een eenzijdig ongeval. Het gaat om een 49-jarige man uit Breda en twee 14-jarige meisjes uit Breda. Ze zijn alle drie naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Verkeersongevallenanalisten van de politie hebben afgelopen nacht op de Backer en Ruebweg onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.

Vermoedelijk is de 49-jarige automobilist tijdens een inhaalmanoeuvre met de wielen van zijn auto in de berm terecht gekomen en vervolgens in een slip geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. De man moest door brandweerpersoneel uit zijn benarde positie worden bevrijd en is door ambulancepersoneel en personeel van de ter plaatse gekomen traumaheli aan zijn verwondingen behandeld en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Zijn twee jonge passagiers hadden pijnklachten en zijn per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.