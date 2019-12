Meer winkels open met Kerst

Vorig jaar waren er nog 54 vestigingen van Kruidvat open, dit jaar zijn dat er 118 van 960. Een woordvoerster van Kruidvat zegt tegen de NOS dat klanten in de binnensteden deels voor kerstinkopen lijken te komen. 'Daarbuiten gaat het meer om de reguliere boodschappen, zoals luiers.'

Uit een rondgang van vakblad Distrifood blijkt dat een derde van alle supermarkten op Eerste Kerstdag zijn deuren opent. Vooral bij AH is het verschil met vorig jaar groot. In 2018 konden klanten in ruim 180 vestigingen nog tot vlak voor het kerstdiner hun boodschappen doen, dit jaar kan dat al in bijna 500 vestigingen. Een woordvoerder laat weten dat dat ook te maken heeft met het beleid van gemeenten. 'Die bepalen de openingstijden, en dat is voor ons leidend. Als we open kunnen blijven, dan doen we dat.'

Maar niet alle supermarkten volgen die trend. Uit cijfers van Distrifood blijkt dat bij de supermarktketen Coop dit jaar juist meer winkels dicht blijven. Vorig jaar konden hun klanten nog terecht in 61 winkels, dit jaar in 55 vestigingen. Bij de keten Deen blijven net als in eerdere jaren alle winkels dicht.