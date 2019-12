Kersttoespraak koning Willem-Alexander: 'Vrijheid is nooit gratis'

Maar vrijheid is nooit gratis, zo stelde hij. Ze vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar de ruimte te geven, Verdraagzaamheid is daarbij heel belangrijk. Koning Willem-Alexander: 'Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is. Om vrij te zijn moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.'

Geluk is mooi, maar mag geen obsessie worden

Verder benadrukte de koning dat het streven naar geluk mooi is, maar dat het geen obsessie mag worden. Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid. Ook mislukkingen en tegenslagen horen erbij. Volgens de koning kunnen we onszelf in de jacht naar geluk en succes soms voorbijlopen. Koning Willem-Alexander: 'We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. Maar niemand is perfect.'