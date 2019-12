Douane vindt 350 kilo cocaïne in sporttassen

De Douane heeft vrijdag tijdens een controle 350 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in zwarte sporttassen in de laadruimte van een bedrijfsbus.

Aanhoudingen

Het bewuste busje werd gecontroleerd in Oostvoorne, even daarvoor was het busje het terrein van een containerterminal op de Maasvlakte afgereden. Toen de Douane de laadruimte van het busje controleerde, werden twee mannen aangetroffen en een aantal zwarte sporttassen.

De beide mannen en de bestuurder van de bus zijn aangehouden door de zeehavenpolitie en de Douane.

Tassen

Bij controle van de zwarte tassen bleek er 350 kilo cocaïne in te zitten. De drugs zijn in beslag genomen en direct vernietigd