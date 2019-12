Drone met drugs onderschept bij PI Alphen aan den Rijn

Bij de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn onderschepten agenten vrijdagavond 27 december een drone waarmee werd geprobeerd een pakketje over de muur van de gevangenis te krijgen. In de omgeving hielden agenten een 28-jarige Rotterdammer aan die hier vermoedelijk bij was betrokken.

Medewerkers van de penitentiaire inrichting waarschuwden de politie rond 21.40 uur dat vanaf de Eikenlaan enkele personen vanuit een geparkeerde auto probeerden om met een drone een pakketje over de muur van de gevangenis te krijgen.

Verdovende middelen

De gewaarschuwde agenten troffen op de Eikenlaan het betreffende voertuig verlaten aan. In de auto vonden zij een geactiveerde controller van een drone en lag ook nog een ongebruikte, verpakte drone. Op de binnenplaats van de penitentiaire inrichting lag een drone waaraan een klein pakketje was bevestigd. Een tweede pakketje was beland in de omheining van de gevangenis. Uit onderzoek bleek later dat in de twee pakketjes kleine hoeveelheden hard- en softdrugs zat. Zowel de auto, de drones als de drugs zijn in beslag genomen.

Een verdachte aangehouden

Andere agenten hielden in de omgeving een 28-jarige Rotterdammer aan die vermoedelijk hierbij was betrokken. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. Vanuit de penitentiaire inrichting wordt onderzocht voor wie de pakketjes waren bedoeld.