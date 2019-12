'Forse stijging moorden in Amsterdam en Rotterdam'

Het aantal gevallen van moord en doodslag is in de regio’s Amsterdam en Rotterdam met de helft toegenomen. Uit inventarisatie van De Telegraaf blijkt de stijging in de twee grote steden niet het zelfde beeld te zijn in de rest van het land.

Tot nu tot zijn er 112 dodelijke misdrijven gepleegd. Dit is ongeveer het zelfde aantal als in 2018. Daarnaast zijn er vier personen vermist, waarbij de politie ervan uitgaat dat deze niet meer in leven zijn.

De meeste dodelijke misdrijven vinden plaats binnen de eenheid Amsterdam. Hierbij is het gebruik van vuurwapens fors gestegen. Binnen de eenheid Rotterdam zijn tot nu toe 110 schietincidenten in 2019. Dit is aanzienlijk meer dan in 2018, waarbij er 71 schietincidenten zijn geregistreerd. De meeste zaken zijn volgens de politie drugs-gerelateerd.