Dode woning Schiedam is 26-jarige man uit Rijswijk

De identiteit van de man die op zaterdagavond 28 december zwaargewond in een woning aan de Boomgaardstraat in Schiedam werd aangetroffen is bekend. 'Het is niet de bewoner van het pand. Het gaat om een 26-jarige man uit Rijswijk', zo laat de politie maandagavond weten. De man overleed zaterdagavond ter plaatse aan zijn verwondingen.