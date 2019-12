Uitslaande brand op oudejaarsavond in Den Bosch

De gehele woonkamer van de bovenwoning is volledig uitgebrand. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en bluste de brand. De bewoner raakte niet gewond. De straat is afgezet en er zijn veel buurtbewoners op de been. De bewoners zullen het nieuwe jaar elders moeten beginnen. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.