Waarschuwingsschot bij aanhouding inbrekers

Er was een waarschuwingsschot voor nodig om de drie inbrekers aan te houden op nieuwjaarsnacht. Twee auto’s met ingeslagen ramen en een brandende auto op de Plomperstraat in Rotterdam was hun werk vannacht rond de klok van 3.00 uur. De drie mannen in de leeftijd van 22, 24 en 25 zijn aangehouden.

Politiemensen zijn getuigen van het inbreken in de auto’s op de Plomperstraat. Van drie auto’s worden ramen ingeslagen en één auto wordt zelfs in brand gestoken. Bij het zien van de agenten, stappen de mannen snel in de auto en rijden weg. Na een achtervolging delven ze het onderspit op de Waalstraat en kunnen er twee verdachten meteen worden aangehouden. De derde wilde niet luisteren en bleef met zijn handen in zijn zakken graaien. Reden genoeg voor een waarschuwingsschot, en dat werkte. De Rotterdammers zijn in de boeien geslagen en mee naar het bureau. Het is nog onbekend wat de schade is en wat er is meegenomen uit de auto’s.