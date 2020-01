Drukte voor hulpverleners eenheid Rotterdam

Zo’n duizend agenten waakten over de miljoenen feestvierders in het werkgebied van de eenheid Rotterdam. Gedurende de nacht werden bij zeven incidenten waarbij agenten werden belaagd aanhoudingen verricht. Er waren in de nieuwjaarsnacht 26 autobranden in de eenheid, waarvan 14 in Rotterdam- zuid. In dat gebied was het sowieso flink aanpoten voor hulpverleners .Op de Rotterdamse Sumatraweg troffen agenten in een woning een zwaargewonde man aan. Twee verdachten zitten vast. Rond 03.00 uur braken drie mannen drie auto’s open en staken er één van in brand op de Plompertstraat. Na een waarschuwingsschot werd het trio aangehouden op de Waalstraat. Omstreeks 03.40 uur zien medewerkers van cameratoezicht dat op de Groene Hilledijk een man loopt met een vuurwapen. Ook hier is een waarschuwingsschot nodig om de man aan te houden.

Veel groepen liepen met zwaar vuurwerk en er waren diverse containerbranden. Op de Waalhavenstraat gooide jeugd met kennelijke benzinebommen. Op het Koninginnehoofd werden verkeersregelaars belaagd en op de Riederlaan kregen ME’ers zwaar vuurwerk naar het hoofd gegooid. Van een politievoertuig werd een raam ingeslagen.



Rond 04.00 uur vinden agenten op de Dordtse Groenedijk een neergestoken man. Wat zich daarvoor afspeelde is voor de politie nog onbekend. We hebben het slachtoffer nog niet kunnen horen. Weet u meer? Bel met de politie. In Zuid-Holland Zuid werden vijf personen aangehouden voor diverse feiten.



In het Rotterdamse centrum was veel publiek op de been. Er waren in het district zeven autobranden en 16 aanhoudingen.

Vuurwerk

In Nederland werd in aanloop naar de jaarwisseling 49000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Zo’n 12.500 kilo daarvan werd van straat gehaald door Rotterdamse onderzoeken. Leed, vernielingen en miljoenen knallen zijn daarmee voorkomen.

Medewerkers van de eenheid Rotterdam danken alle collega-hulpverleners voor de goede samenwerking in de afgelopen nacht.

Meer aanhoudingen voor bovenstaande incidenten zijn aannemelijk. Het is ook de verwachting dat de komende dagen nog aangiftes binnenkomen van feiten die de politie op dit moment nog onbekend zijn. Al helemaal kijkend naar de inzetten van de de brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam. Die hadden respectievelijk 174 en 700 inzetten voor diverse brandstichtingen en andere vernielingen.