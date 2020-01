3-jarige drenkeling Ubbena overlenden

Het driejarige jongentje uit Utrecht dat op woensdag 18 december uit het Noord Willemskanaal in het Drentse Ubbena werd gehaald, is volgens de politie op oudjaarsavond overleden.

De 39-jarige vader van het slachtoffertje is aangehouden en zit nog steeds vast. Hij wordt verdacht van doodslag en het onttrekken aan het ouderlijk gezag.

Woensdag 18 december krijgen de hulpdiensten rond 17.30 uur de melding van een persoon te water in Ubbena. Ter plaatse werd een drie jarige jongen uit Utrecht uit het Noord Willemskanaal gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hier is hij aan de gevolgen hiervan overleden.