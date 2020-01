Verloop jaarwisseling regio Den Haag zonder grote incidenten

Op de meeste plekken in het werkgebied van de politie-eenheid Den Haag is de jaarwisseling feestelijk en zonder grote incidenten verlopen. Naast de festiviteiten waren er wel veel meldingen van vuurwerkoverlast door de gehele regio. Helaas zijn ook dit jaar weer hulpverleners tijdens hun werk op verschillende plekken in de regio bekogeld met vuurwerk.

Oud en Nieuw is het drukste en grootste evenement voor de hulpverleners in Nederland. Hierbij is de inzet van de politie-eenheid Den Haag altijd gericht op een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling.

Veiligheidsregio's

Een totaalbeeld van de inzet van de hulpdiensten tijdens de jaarwisseling in de regio Hollands Midden is te vinden op de internetsite van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De gemeente Den Haag heeft op haar internetsite eveneens een beeld over de afgelopen jaarwisseling geplaatst, net als de gemeente Delft. Vanuit de politie-eenheid Den Haag vielen de volgende zaken op:

Waarschuwingsschot ‘s-Gravenzande

In ’s-Gravenzande raakte een 38-jarige man gewond bij een vechtpartij die ontstond nadat jongeren zwaar vuurwerk in een vuurton gooiden. Omdat bij de vechtpartij een vuurwapen werd gezien, hebben agenten ter plaatse een waarschuwingsschot gelost. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, de recherche onderzoekt de zaak.

Agenten bekogeld met zwaar vuurwerk

Op de Schoutendreef in Den Haag zijn twee agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Zij reageerden op een melding van een brand bij een gevel van een woning. Ook brandweermensen die ter plaatse kwamen werden bekogeld met vuurwerk. Niemand raakte daarbij gewond.

Politieman gewond in Delft

In Delft raakte een politieman gewond toen hij tussenbeide kwam bij een ruzie tussen een stelletje. Het tweetal keerde zich vervolgens tegen hem.

Stapel pallets Raadhuisplein

Rond 23.30 uur gingen agenten af op een melding dat op het Raadhuisplein in Waddinxveen jongeren stonden met een stapel pallets. Toen agenten ter plaatse kwamen, renden de jongeren weg. De agenten gingen achter hen aan. Tijdens deze achtervolging kreeg een van de agenten een duw waardoor hij ten val kwam. Hij is behandeld aan zijn verwondingen, maar hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis.

Inzet Mobiele Eenheid

De Mobiele Eenheid heeft verschillende keren kort opgetreden, vooral in het Haagse Laakkwartier. Groepen jongeren verstoorden daar de openbare orde.