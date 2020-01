Rouwstoet in Ede door jongeren bekogeld met vuurwerk

In Ede is op Oudejaarsdag een rouwstoet, die onderweg was naar de begraafplaats, door jongeren bekogeld met vuurwerk. Dit meldt Van de Weerd Uitvaartzorg op Facebook

Vuurwerk gegooid

'Op oudejaarsdag vertrok rond het middaguur de rouwstoet vanaf Rouwstate van de Weerd naar de begraafplaats. Terwijl Hans, de uitvaartleider, voorliep werd door jongeren vuurwerk naar hem en de rouwauto gegooid', zo valt te lezen.

Jongeren aangesproken

'Wat doe je dan? Spreek je ze aan of negeer je de knallen en loop je door? Je schrikt ontzettend als je daar loopt en ze gooien het naar je toe', aldus Hans van de Weerd. Toch koos hij ervoor om de jongeren kort en bondig aan te spreken. 'Ik heb ze respect gevraagd voor de rouwstoet, en gevraagd hoe zij het zouden vinden als zij iemand moesten verliezen en als dan de rouwstoet bekogeld zou worden met vuurwerk. De reactie was beperkt, maar gelukkig kon de stoet vuurwerkvrij de weg vervolgen', aldus Hans.

Respect

'Toch lopen de rillingen over je rug als je er aan terug denkt.. Wat als.. Je geraakt wordt of de auto zware schade op loopt.. Laten we met elkaar hopen dat dit een eenmalig incident was. Daarom vragen we aan het begin van het nieuwe jaar: respect voor de uitvaart en de veiligheid voor elkaar', aldus Hans.