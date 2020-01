Vrouw (40) aan Nederland overgeleverd in zaak verdwenen loodgieter

Voorarrest

'De vrouw zat in verband met dit onderzoek al in voorarrest in België. Zij is in beperkingen geplaatst', aldus de politie. Mede in verband hiermee worden door de politie over de aard van de verdenkingen en haar rol geen verdere mededelingen gedaan.

Lichaam nog niet gevonden

Sinds de avond van zondag 2 juni 2019 is niets meer vernomen van Johan van der Heyden uit Lint in België. De politie gaat ervan uit dat hij niet meer leeft. Ondanks zeven aanhoudingen is nog niet duidelijk wat er precies met Van der Heyden is gebeurd en is zijn lichaam nog altijd niet aangetroffen.

Totaal 7 verdachten

In Opsporing Verzocht en Faroek werd begin december 2019 aandacht gevraagd voor de verdwijning. Op vrijdag 20 december jl. werd nog tevergeefs naar stoffelijke resten gezocht in het Schelde-Rijnkanaal bij Steenbergen / Philipsland. Naast de 40-jarige vrouw zitten een man en een vrouw vast. De vier die zijn heengezonden, blijven wel verdachte in deze zaak.

Beloning van 15.000,- euro

De Hoofofficier van Justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot oplossing leidt. Wanneer u informatie hebt over de verdwijning van Johan van der Heyden dan kunt u dat de politie laten weten via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.