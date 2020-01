De tweetakt lust geen bio-ethanol

Sinds oktober wordt aan de pomp E10 verkocht, waar in plaats van vijf procent, tien procent bio-ethanol zit. Het hogere percentage bio-ethanol in de E10 benzine kan rubber en kunststof in de motor aantasten waardoor lekkages kunnen ontstaan. Het hogere percentage ethanol in de E10 brandstoffen vermindert de levensduur van de scooter. Beter is om de duurdere Euro 98 of E5 benzine te nemen.

Ethanol

De ‘E’ staat voor ethanol en de ‘10’ voor 10 procent. Hetzelfde geldt voor E5 dat dus 5% ethanol bevat. Door het bio-ethanol te verhogen, wordt CO2-uitstoot verminderd. Door milieuoverwegingen heeft de overheid E10 benzine en E5 benzine doorgevoerd. Bio-ethanol is gemaakt van maisplanten. Voor het produceren van E10 benzine en E5 benzine zijn dus minder fossiele brandstoffen nodig.

Elektrische scooter

De benzine gestookte brommers worden steeds meer vervangen door de elektrische scooter. Een op de zeven verkochte brom- of snorfietsen rijdt elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en BOVAG over dit jaar. Het gaat in totaal om 6.400 nieuw verkochte scooters. In 2018 was één op de elf verkochte scooters elektrisch. In het klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 alleen elektrische modellen mogen worden verkocht. Verder worden de milieueisen voor benzinescooters scherper. In veel steden zijn er milieuzones voor oude tweetakt scooters.

Vervuiling

Een van de kenmerken van een tweetaktmotor is dat olie met de brandstof wordt vermengd om de motor te smeren. Onderzoek van TNO wees uit dat een tweetakt-bromfiets tot wel 2700 keer vervuilender was dan een bestelbus. Verder onderzoek leert dat de echte pijn zit in de uitstoot van fijne deeltjes. Waar een vrachtwagen 30000 deeltjes fijnstof per kubieke centimeter uitstoot, behaalt de kleine brommer een waarde van 35000. Nieuwe lasourisscooters zijn veelal uitgevoerd met een 4-takt Euro4 motorblok. De Euro4 emissienorm zorgt voor een vermindering van uitstoot aan schadelijke stoffen.

Al veel langer bestaat de ‘snorfiets’, niet te verwarren met de bromfiets. De snorfiets is een scooter die maximaal 25 kilometer per uur mag rijden. Bromfietsen mogen maximaal 45 kilometer per uur en zijn in veel gemeenten niet meer welkom op het fietspad binnen de bebouwde kom. Dat geldt ook voor de speed pedelec, de snelle e-bike die ook maximaal 45 kilometer per uur mag.