Dronkenlap rijdt geparkeerd staande auto het water in

Op zaterdagmorgen kreeg de politie melding dat een auto te water zou liggen langs het Zuider Buiten Spaarne in Haarlem.

De brandweer rukte uit met duikers om de auto en de omgeving in het water te controleren. Er werden geen personen aangetroffen.

Ter plaatse trof de politie een 40-jarige Haarlemmer aan met een beschadigde auto. Hij verklaarde over het Zuider Buiten Spaarne te hebben gereden. Langs de kant stond een auto geparkeerd, die hij bij het passeren raakte. Deze geparkeerd staande auto was door de klap het water in gereden.

De man bleek alcohol te hebben gebruikt. Bij een ademanalyse bleek hij 595 ug/l alcohol in zijn adem te hebben. Dat is bijna drie maal het voor hem toegestane maximum van 220 ug/l. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.