Vrouw van trapeze-duo dat in Carré naar beneden viel, geopereerd aan nek

De vrouw van het duo is geopereerd aan haar nek, de man heeft een hersenschudding. Volgens producent Henk van der Meijden is de operatie geslaagd, maar is het even afwachten wat het resultaat is. Vanwege het ongeluk werd de voorstelling vrijdag afgebroken. Vandaag, zaterdag, gaan de voorstellingen van het circus weer door. Om 12.00 uur is de eerste voorstelling begonnen.

Volgens de organisatie was het duo nog aanspreekbaar na de val. Het gaat om een Russisch echtpaar dat optreedt onder de naam 'Sky Angels'. Ze deden een act waarbij ze met behulp van touwen en een mondbitje door de lucht zweven. Een ooggetuige vertelt dat het mis ging op het moment toen de man met zijn arm zijn vrouw vasthield en ook met het touw en een bitje bezig was.Toen verloor hij zijn grip. Over hem zegt producent Henk van der Meijden in het AD: 'Hij ‘heeft geen botbreuken, geen inwendige bloedingen, geen hersenschade. Hij is wel in shock.'

Voor de acrobaten hing er geen veiligheidsnet. Volgens Van der Meijden wat dat niet mogelijk, omdat het duo ronddraaide en daarbij verstrikt zou kunnen raken.