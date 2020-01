Auto over de kop op verbindingsweg naar A50

Op de verbindingsweg tussen de snelweg A50 bij Son en Breugel en de John F. Kennedylaan in Eindhoven is zaterdagmorgen een auto van de weg geraakt.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 11.00 uur. De twee inzittende vrouwen werden ter plaatse in de ambulance nagekeken. De in allerijl opgetrommelde brandweer stelde het voertuig welke op zijn kant tot stilstand kwam veilig door de accu los te koppelen. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de zwaar beschadigde auto af te voeren. Waardoor de auto van de weg raakte is ons niet bekend. Tijdens de hulpverlening was de rechterrijstrook van de weg afgesloten.