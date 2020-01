Verdachte van moord in Rotterdam opgepakt in Istanbul

Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt na berichten in de Turkse media, zo meldt onder meer de NOS zaterdag. De verdachte is de 39-jarige Cengiz A. Hij werd gezocht in verband met het doodschieten van de 31-jarige Hamdi Bilir in een restaurant in september 2014. Cengiz A. is in Turkije opgepakt in verband met een levensdelict in Turkije. Of hij in Nederland zal worden berecht is onzeker. A. heeft een Turks paspoort en dat land levert in de regel geen onderdanen uit.

Voor zijn vertrek woonde A. in Rotterdam en daarna is hij niet meer gezien in Nederland. A. stond internationaal gesignaleerd. De politie is al jarenlang op zoek naar hem.