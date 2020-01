Brandweer dooft schoorsteenbrand in Sint-Oedenrode

Zaterdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Componistenstraat in Sint-Oedenrode. In de woning hing volgens omwonenden rook.

Ramoneur

De brandweer zette een hoogwerker in om het schoorsteenkanaal van bovenaf te vegen met een zogeheten ramoneur. Een stuk gereedschap met metalen kettingen en stukjes ijzer eraan die het schoorsteenkanaal brandvrij moeten maken. De brandweer had moeite om het schoorsteenbrand meester te worden, de ramoneur is verschillende keren op en neer gegaan. Ondanks het slechte weer stonden enkele buurtbewoners buiten te kijken naar de inzet van de brandweer.