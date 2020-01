Schietincident Vrieheidepark Heerlen, gewonden melden zich in ziekenhuis

Onderzoek

Nadat de politie melding ontving van het schietincident op Vrieheidepark is ter plaatse onderzoek opgestart. 'Daar werden sporen aangetroffen die inderdaad wezen op een schietincident', aldus de politie. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. In het kader van dit onderzoek komt de politie ook graag in contact met mogelijke getuigen.

Mogelijke betrokkenen

Bij een ziekenhuis hebben zich enige tijd later meerdere personen gemeld die mogelijk betrokken waren bij het schietincident. Zij worden van medische zorg voorzien. Over de aard van hun verwondingen is op dit moment nog niets bekend. Hun mogelijke betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. Daarmee is ook onderzoek in de omgeving van het ziekenhuis opgestart.