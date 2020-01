Rode Kruis opent giro 5125 voor hulp bij bosbranden in Australië

Het Nederlandse Rode Kruis opent vandaag giro 5125 voor de hulp aan de getroffenen van de verwoestende bosbranden in Australië. Honderden bosbranden blijven aanhouden en zorgen ervoor dat mensen nog steeds moeten vluchten voor het vuur. Hulp is nog steeds heel hard nodig. Het Rode Kruis in Australië helpt geëvacueerden en brengt familieleden die elkaar uit het oog zijn verloren door de brand weer met elkaar in contact.

De afgelopen dagen merken we dat Nederlanders graag wat willen doen om de getroffenen te helpen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft het gironummer geopend, zodat mensen vanuit Nederland makkelijk kunnen doneren aan het Rode Kruis in Australië. Doneren kan via www.rodekruis.nl.

Het Rode Kruis in Australië is sinds juli bezig om getroffenen van de branden te helpen. Meer dan 1.590 hulpverleners van het Rode Kruis zijn onvermoeid bezig om mensen te helpen. Hulpverleners zijn aanwezig in meer dan 69 evacuatiecentra om mensen op te vangen die gevlucht zijn voor het vuur. Zij geven de getroffenen onder andere psychosociale hulp, delen water, voedsel en toiletspullen uit en geven ook voedsel en water aan huisdieren.

Hulp

Daarnaast hebben meer dan 30.000 mensen zich veilig geregistreerd op de Australische 'ik ben veilig' website van het Rode Kruis (register.redcross.org.au). Via deze website kunnen familieleden en vrienden checken of hun geliefden in veiligheid zijn. Hulpverleners van het Rode Kruis voeren telefonische checks uit: ze bellen met extra kwetsbare mensen in de getroffen gebieden, zoals ouderen en chronisch zieken, en vragen of het goed met hen gaat en of ze hulp nodig hebben.

Door het vuur zijn veel mensen alles kwijtgeraakt. Denk aan hun huis, kleding en dierbare bezittingen. Het Rode Kruis ondersteunt mensen die alles verloren hebben financieel, zodat zij zelf de spullen kunnen kopen die ze op dat moment hard nodig hebben. Er zal langere tijd hulp nodig zijn voor deze mensen. Het Rode Kruis wil er voor hen zijn en hen helpen om uit te zoeken hoe zij na deze traumatische ervaring hun leven weer opnieuw kunnen opbouwen.

Klimaat

Inmiddels is al meer dan 5 miljoen hectare land verwoest door de bosbranden. De branden in Australië laten nogmaals zien dat we haast moeten maken met het voorbereiden van kwetsbare gemeenschappen op een veranderend klimaat. Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum: "We weten dat een hogere temperatuur het risico op natuurbranden op veel plekken vergroot. Mensen uit de getroffen gemeenschappen vertellen ons dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt. De branden niet, maar ook niet het weer dat eraan voorafging."