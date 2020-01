Verdacht moord Derk Wiersum eerder veroordeeld

Volgens Het Parool zou B. in 2013 terecht hebben gestaan voor de overval op Willie het Verfboertje in Woudenberg en een echtpaar in het Utrechtse Tienhoven. Beide slachtoffers werden bedreigd en vastgebonden. De daders gingen er met geld en sierraden vandoor. In hoger beroep werd B. tot een celstraf van zeven jaar veroordeeld.

Volgens de krant zou ook een neef van Ridouan Taghi vastzitten voor de moord op de advocaat. Men wijst Taghi aan als opdrachtgever voor de moord op Wiersum die advocaat was van kroongetuige Nabil B.