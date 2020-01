Vijftienjarige verdachten dodelijke steekpartij langer vast

Bij een uit de hand gelopen beroving bij een geldautomaat aan de Markenstraat kwam een 64-jarige man uit Hoofddorp om het leven. Hij probeerde zich te verweren toen hij werd aangevallen door twee personen.

Eerder hield de politie ook een 16-jarige verdachte aan voor mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij. Uit onderzoek is gebleken dat de jongen uit Hoofddorp geen betrokkenheid heeft bij het incident en is daarom op vrije voeten gesteld en is geen verdachte meer in het onderzoek.