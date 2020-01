Hennepkwekerijen in vrachtauto’s aangetroffen

Naar aanleiding van een lopend onderzoek betrad de politie dinsdagochtend 7 januari rond 9.15 uur een bedrijfspand aan de Lierweg. Hier troffen agenten in twee geparkeerde vrachtauto’s twee hennepkwekerijen aan. Ook vonden agenten meerdere zakken met henneptoppen en hennepgruis. De politie hield een man aan voor betrokkenheid bij de aangetroffen hennepkwekerijen. Hij is inmiddels in vrijheid gesteld.