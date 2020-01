BN' ers open over depressie op de werkvloer

Het gala wordt gehouden in Theater Aan de Slinger in Houten op maandag, Blue Monday, 20 januari 2020.

Initiatiefnemers van het Depressiegala zijn psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema. Zij vinden dat er meer openheid moet komen rondom depressie op de werkvloer. “Mensen durven op hun werk niet te praten over hun psychische kwetsbaarheid. Daardoor hebben ze twee grote problemen", aldus Bram Bakker. "De depressieve klachten zelf en het feit dat ze er moeilijk voor uit durven komen omdat ze zich onbegrepen en eenzaam voelen. Uiteindelijk zullen ze zich ziek melden en nog meer geïsoleerd raken".

Positief

Het doel van het gala is om depressie op de werkvloer op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Depressie is een ziekte die 1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen treft. Op dit moment zijn ruim een miljoen Nederlanders depressief. De presentatie is in handen van de psychiaters Bakker en Van Fenema. Bekende artiesten die optreden en vertellen over hun ervaringen met depressie zijn onder meer schrijfster Mirjam Vriend, RTL designers Frank & Rogier, GTST actrice Dilan Yurdakul en cabaretière Yvonne van den Eerenbeemt.

Preventie

Er is volgens de initiatiefnemers en deelnemers van het Depressiegala meer aandacht en kennis nodig om deze volksziekte, inmiddels in de top 3 gezondheidsproblemen, beter te voorkomen en bestrijden. Bijvoorbeeld door meer onderzoek naar depressie en betere behandelingen. Meer informatie over het Depressiegala vind je op: www.depressiegala.nl.