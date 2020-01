Voetganger (27) ernstig gewond na aanrijding op oversteekplaats

Woensdagavond is een 27-jarige Rotterdammer ernstig gewond geraakt nadat hij op de Kralingse Zoom op een oversteekplaats werd aangereden door een automobilist. Dit meldt de politie donderdag.

Oversteken

'Het slachtoffer was te voet en stak ter hoogte van KP van der Mandelelaan, bij een oversteekplaats, de Kralingse Zoom over. Uit de richting van de A. v. Rijckevorselweg kwam een auto aanrijden en die heeft het slachtoffer, die donkere kleding droeg, vermoedelijk niet gezien', aldus de politie. Op het moment van de aanrijding, om ongeveer 19.30 uur waren de weersomstandigheden namelijk slecht. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

VOA

Het team van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft sporen veilig gesteld en doet onderzoek naar het ongeval. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld en daar heeft het team wel behoefte aan. Bent u getuige geweest van dit ernstige ongeval, neemt u dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844.