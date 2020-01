EU start proef met weergave gemiddelde kosten bij tankstations

Ook elektrische kosten

'Als onderdeel van deze proef wordt dan bij deze acht tankstations in Nederland, naast de reguliere prijs per liter brandstof, ook een indicatie van de kosten voor laden of tanken per 100 kilometer weergegeven', aldus het ministerie.

Bewustwording

De proef is een initiatief van de Europese Unie, en heeft als doel mensen te informeren over de gemiddelde kosten per soort brandstof, zodat zij de beste keuze kunnen maken bij de aanschaf van een auto.

Gemiddelde prijs per 100 kilometer

Bij de deelnemende Nederlandse tankstations wordt bij wijze van proef een indicatie van de prijs per 100 kilometer aangegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type auto’s; klein of groot, fossiel of emissieloos. De weergegeven prijs is nadrukkelijk een indicatie. Persoonlijke factoren zoals rijstijl of voor elektrische auto’s de plek waar en hoe mensen hun auto opladen bepalen de daadwerkelijke kilometerprijs voor individuele automobilisten.

Inzicht in verbruikskosten

De EU wil met het weergeven van brandstofprijzen mensen meer informatie geven om de autokeuze te maken die bij hen past. Met de opkomst van auto’s die tijdens het rijden geen uitlaatgassen uitstoten is er steeds meer keuzemogelijkheid. Omdat het relatief nieuwe brandstoffen zijn is het vaak onbekend wat de kosten zijn.

Proef

De EU wil vanaf juni bij tankstations in heel Europa de indicatieve kosten voor tanken en laden per 100 kilometer zichtbaar maken. De proef die de komende maanden plaatsvindt is bedoeld om te onderzoeken wat de beste manier is om dat weer te geven. Niet alleen in Nederland, maar ook in landen als Duitsland, Frankrijk en Griekenland vinden de komende maanden dergelijke proeven plaats. De proef wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.