Meeste vuurwerk gerelateerde branden sinds jaren

Het merendeel van de 115 meldingen die op 31 december en 1 januari bij Salvage binnenkwamen, hadden betrekking op kleine branden (64 meldingen), maar Salvage is ook betrokken geweest bij meerdere grote incidenten. Waaronder de brand in een appartementencomplex in Arnhem waarbij twee doden vielen en de zeer grote brand in een flat in Den Haag, als gevolg van brandende auto’s. “Zeker die eerste brand had natuurlijk een enorme impact”, aldus Johan van den Berg, directeur van de Stichting Salvage.

Twaalf (zeer) grote branden

Naast de 64 kleine branden is Salvage ook ingeschakeld bij 32 middelbranden, zes grote branden, zes zeer grote branden, vijf waterschades, één explosie en één aanrijdingschade. “Die classificaties worden door de brandweer gehanteerd voor de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schadeomvang”, verduidelijkt Van den Berg.

Landelijk netwerk

De Stichting Salvage runt een landelijk netwerk van ongeveer 140 coördinatoren die 24/7 in een piketrooster beschikbaar zijn voor een oproep van de brandweer. Deze coördinatoren zijn niet bij Salvage in dienst. Het zijn ervaren brandschade-experts die door de stichting zijn opgeleid en gedurende enkele weken per jaar oproepbaar zijn.

De brandschade-experts werken bij onafhankelijke expertisebureaus en kunnen door de landelijke dekking binnen een uur na oproep van de brandweer op de plek van bestemming zijn. Van den Berg: “Dat kan een brand zijn, maar wij komen ook in actie na water- en stormschade waarvoor de hulp van de brandweer is ingeroepen. Het betreffen vaak grote schades waarbij wij worden ingeschakeld om (praktische) hulp te bieden aan gedupeerden en/of de schade te beperken.”

In het afgelopen jaar heeft de Stichting Salvage in totaal 5.288 meldingen (voor ruim 8.000 objecten) ontvangen. Dat aantal kan nog wijzigen, omdat nog niet alle meldingen zijn afgerond.