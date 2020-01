Twee keer zoveel cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

In het afgelopen jaar is twee keer zoveel cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven dan in 2018.

Er werd 38.000 kilo onderschept tegen 19.000 kilo in 2018. In 2019 werd er in de haven van Antwerpen 61.800 kilo cocaíne in beslag genomen. Dat is een toename van bijna een kwart.

Gezamenlijk werd er in de havens een recordhoeveelheid onderschept van bijna 100.000 kilo cocaïne. In 2018 was het totaal 74.000 kilo. DIt meldt de NOS donderdag.

De politie waarschuwt ook voor steeds grotere en geavanceerdere cokelaboratoria die criminelen gebruiken. In de laboratoria verwerken de criminelen de binnengesmokkelde cocaïne met chemicaliën als aceton tot het witte poeder dat op straat wordt verkocht.