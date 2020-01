Gecrashte auto met overleden bestuurder aangetroffen

Bestelauto

Tot op heden is niet duidelijk wat er exact gebeurd is. De auto, een klein model bestelauto, wit van kleur, reed zeer waarschijnlijk vanuit de richting A16 in de richting Lage Zwaluwe. 'Mogelijk is er sprake van een eenzijdig ongeval, waarbij de bestuurder de macht over het stuur is verloren. Er kan echter ook sprake zijn geweest van een tweede partij waarmee de auto in aanraking is geweest of waarvoor hij heeft moeten uitwijken. Ook een onwel wording voorafgaand aan de crash behoord tot de mogelijkheden', aldus de politie.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij ook op zoek naar mogelijke getuigen van het incident. Die kunnen zich melden op het nummer 0900-8844.