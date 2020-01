Man gewond bij woningoverval Amsterdam-Zuid, vermoedelijk geschoten

Maandagmiddag is bij een vermoedelijke poging woningoverval aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid rond 13.30 uur een man gewond geraakt. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Verdachte voortvluchtig

'Vermoedelijk is er ook een schot gelost', aldus de politie. Een verdachte is nog voortvluchtig.

Burgernetmelding

Er is vanwege de opsporing van de verdachte ook een Burgernetmelding uitgegaan. De politie is in verband met een overval in de omgeving van de Apollolaan 1 op zoek naar een persoon, gekleed in een donkergroene jas met aan de voorkant gele flappen. Het betreft een jonge man. De politie benadrukt bij het aantreffen van de verdachte om zelf geen actie te ondernemen maar direct 112 te bellen.