Geen rente meer op ABNAMRO rekening vanaf 1 april

3 saldoklassen

'Deze maand ontvangen klanten van ABN AMRO een brief over een aantal veranderingen in de productvoorwaarden. Tevens worden de rentes vanaf 1 april 2020 aangekondigd', aldus ABNAMRO. Vanaf 1 april wordt per klant dagelijks het totaalsaldo van zijn of haar gezamenlijke betaal- en spaarrekeningen vastgesteld. Op basis van dit totaalsaldo valt de klant in een bepaalde saldoklasse. Er zijn 3 saldoklassen. Van 0 tot 100 duizend euro, van 100 duizend euro tot 2,5 miljoen euro, en boven de 2,5 miljoen euro.

Rentes

Voor saldi boven de EUR 2,5 miljoen geldt dat klanten vanaf 1 april 0,5% rente op jaarbasis gaan betalen over het bedrag boven de 2,5 miljoen euro. Dit geldt zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten.

5.200 klanten met saldi boven de 2,5 miljoen euro

Los van een aantal private banking klanten en grote zakelijke klanten die al negatieve rente betaalden, hadden eind 2019 zo’n 3.000 particuliere klanten en zo’n 2.200 zakelijke klanten saldi boven de drempel van 2,5 miljoen euro.

Spaargeld duur

Ondanks het lage renteklimaat nemen spaarsaldi toe. En spaargeld is relatief duur voor banken. ABN AMRO betaalt bijvoorbeeld 0,5% rente voor het spaargeld dat zij stalt bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Grote klanten

Een aantal klanten betaalde reeds negatieve rente op basis van maatwerk afspraken. Dit zijn met name grote organisaties die de financiële markten kennen en bekend zijn met de stallingskosten (negatieve rente) die ABN AMRO zelf aan de ECB moet betalen.

Lage renteklimaat

Het lage renteklimaat zal naar verwachting voorlopig niet veranderen. Daarom heeft ABN AMRO besloten om vanaf 1 april ook onder reguliere productvoorwaarden rente te rekenen over hoge saldi.

Geen negatieve rente over saldi tot EUR 100.000

Vorig jaar maakte ABN AMRO bekend dat de bank geen negatieve rente zal berekenen op saldi tot 100.000 euro zodat kleine spaarders zich geen zorgen hoeven te maken.