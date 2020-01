Twee aanhoudingen voor steekincident

Het slachtoffer stond rond 22:20 uur met zijn vrienden op de Zienlaan bij zijn scooter, toen er twee mannen op een brommer aan kwamen rijden. De passagier stapte af en bedreigde de groep met een hamer. Ook de bestuurder kwam erbij en dreigde met een mes. De verdachte met de hamer sloeg daarna één van de vrienden met het wapen, die daarbij lichte verwondingen opliep. Daarna pakte de dader de scooter van het slachtoffer en gingen beide verdachten er vandoor in de richting van de Geesterweg.



Het slachtoffer belde direct de politie, waarop meteen een zoekactie is gestart naar de daders. Er werd ook een oproep gedaan via Burgernet om uit te kijken naar de verdachten. In Heemskerk zag een agent de twee verdachten rijden en ging er achteraan. Na een korte achtervolging probeerde één van de verdachten weg te komen door de scooter achter te laten en te voet verder te gaan, maar kon worden aangehouden. Iets later werd de tweede verdachte gesignaleerd op het Haydenplein in Heemskerk en ook hij werd aangehouden.



Beide verdachten zijn over gebracht naar het politiebureau en zitten nog vast. De politie doet verder onderzoek naar deze beroving.