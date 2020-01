OM: Bloedsporen op auto verdachte medeplegen moord Wiersum

De 36-jarige man uit Almere, die verdacht wordt van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019, blijkt zowel in de dagen voor als in de dagen na 18 september 2019 de vaste gebruiker van deze witte Opel Combo te zijn geweest, dat blijkt uit tankgegevens en camerabeelden. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag tijdens de prof formazitting laten weten.

DNA-sporen van Wiersum aangetroffen

In de auto werden bovendien na onderzoek bloedsporen aangetroffen die een match opleverden met DNA-materiaal van Wiersum. Ook is de verdachte te linken aan de Volkswagen Transporter die, zo blijkt uit het onderzoek, net als de Opel Combo bij voorverkenningen voor de moord is gebruikt.

Pro formazitting in de 'Bunker'

Woensdagmiddag stond de 36-jarige verdachte in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp tijdens een pro formazitting voor de rechter op verdenking van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019 en heling van twee auto’s die bij de moord en de voorbereidingen op de moord zijn gebruikt. Het onderzoek is nog in volle gang en de officieren hebben de rechtbank vandaag dan ook verzocht de voorlopige hechtenis van de verdachte te verlengen.

'Absoluut schokkende moord'

'Een zaak die in Nederland terecht voor zeer veel beroering heeft gezorgd. Een absoluut schokkende moord. Door velen ook wel bestempeld als een aanslag op de rechtsstaat, een ongekende aanval op de waarheidsvinding, op veiligheid en op rechtvaardigheid. Maar Derk Wiersum was niet alleen advocaat, hij was vooral ook een vader, een echtgenoot, zoon, familie, vriend, collega', aldus de officieren vandaag op zitting in het begin van hun requisitoir.

Witte Opel Combo

Tijdens de zitting gaven de officieren een korte schets van het onderzoek tot nu toe. Bij het onderzoek naar camerabeelden van de plaats delict is al snel een witte Opel Combo in beeld gekomen, een in Rotterdam gestolen auto voorzien van valse kentekenplaten. Uit camerabeelden is duidelijk geworden dat de witte Opel Combo in de ochtend van 18 september in de omgeving van de plaats delict heeft staan wachten op de vluchtende schutter.

Onderzoek telefoon verdachte

Uit onderzoek aan de telefoon van verdachte kwamen onder meer WhatsApp-gesprekken naar voren die – enkele weken voor de moord - duiden op de aanschaf van wapens. Na de moord bleek de verdachte plotseling over veel geld bleek te beschikken, waarmee hij onder meer een ticket naar Suriname heeft aangeschaft. De verdachte werd op 27 september op Schiphol aangehouden toen hij in de rij stond om in te checken voor een vlucht naar Suriname.

Tweede verdachte

Het onderzoek is nog in volle gang. Zo worden onder meer diverse digitale gegevensdragers onderzocht en is er nog sprake van sporenonderzoek. Ook loopt er nog onderzoek naar medeverdachten die naar verwachting binnen niet al te lange termijn kunnen worden aangehouden. In deze zaak zit nog een andere verdachte in voorlopige hechtenis op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Uiteindelijk is het de bedoeling om de zaken van alle verdachten in deze zaak gelijktijdig tijdens een inhoudelijke zitting te behandelen.