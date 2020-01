KNMI: Afgelopen decennium was warmste ooit

Het afgelopen decennium (2010-2019) was wereldwijd het warmste decennium ooit. 'Dat blijkt uit een analyse van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Sinds de jaren tachtig is elk opeenvolgend decennium warmer dan het vorige', zo meldt het KNMI woensdag.

'Trend zet door'

De gemiddelde temperaturen voor de periodes van vijf jaar (2015-2019) en tien jaar (2010-2019) waren de hoogste sinds het begin van de metingen. 'De verwachting is dat deze trend doorzet', aldus het KNMI.

2019 wereldwijd op een na warmste jaar

Het jaar 2019 was wereldwijd het op een na warmste jaar, na 2016. Dat jaar was extra warm door de golfstroom El Niño. Gemiddeld was het in 2019 1,1 tot 1,2 graden warmer dan in het pre-industriële tijdperk (1850-1900) en ruim een halve graad warmer dan in de periode 1981-2010.

Europa en Nederland

Voor Europa was 2019 zelfs het warmste jaar ooit gemeten. In Nederland staat 2019 met gemiddeld 11,2 graden op een gedeelde derde plaats, samen met 2006 en 2007. Het warmste jaar sinds het begin van de metingen in ons land was 2014 (11,7 graden), gevolgd door 2018 (11,3 graden).

Meer dan hoge temperaturen

Temperaturen zijn slechts een deel van het verhaal. Het afgelopen jaar en decennium werden gekenmerkt door terugtrekkend ijs, record zeeniveaus, toenemende hitte en verzuring van de oceaan en extreem weer. Dat benadrukte de WMO in 2019 op de VN-conferentie over klimaatverandering, COP25, in Madrid.