Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar brand in flat Arnhem

Hierbij raakten twee mensen gewond en kwamen twee mensen om het leven. Gedurende het onderzoek kijkt de Raad onder meer naar het ontwerp en gebruik van de hal en vluchtwegen, het gebruik van liften bij brand en de inzet van de brandweer.

Oudejaarsnacht vond er een brand plaats in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem. De brand was is in hal, lift en het trappenhuis van de flat. Bij die brand zijn een vader (39) en zoon (4) overleden; moeder (36) en dochter (8) raakten gewond.